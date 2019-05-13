Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники (фото)

Депутат Куприй положил перед Парубием на рабочий стол наручники, заявив, что именно их заслуживает председатель ВРУ.

Заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента началось со скандала.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент завтра должен начать работу с вопроса, который касается топливно-энергетического комплекса. В этот момент к нему подошли внефракционные народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко и заявили, что ВР должна начать работу с вопроса об определении даты инаугурации.

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Савченко и Куприй говорили не в микрофон, обвиняя руководство парламент в затягивании этого процесса.

В ответ Парубий заявил, что они пытаются сорвать заседание Согласительного совета.

По его словам, эти депутаты сегодня дискредитируют парламент и государственные учреждения.

В свою очередь Куприй положил перед Парубием на рабочий стол наручники, заявив, что именно их заслуживает председатель ВРУ.

После этого Куприй и Савченко сели на места, а заседание Согласительного совета продолжилось.