Скандал в Раде: Парубию на заседание принесли наручники (фото)
Заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента началось со скандала.
Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент завтра должен начать работу с вопроса, который касается топливно-энергетического комплекса. В этот момент к нему подошли внефракционные народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко и заявили, что ВР должна начать работу с вопроса об определении даты инаугурации.
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Савченко и Куприй говорили не в микрофон, обвиняя руководство парламент в затягивании этого процесса.
В ответ Парубий заявил, что они пытаются сорвать заседание Согласительного совета.
По его словам, эти депутаты сегодня дискредитируют парламент и государственные учреждения.
В свою очередь Куприй положил перед Парубием на рабочий стол наручники, заявив, что именно их заслуживает председатель ВРУ.
После этого Куприй и Савченко сели на места, а заседание Согласительного совета продолжилось.