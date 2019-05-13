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В БПП отреагировали на обращение Зеленского с требованием назначить дату инаугурации 19 мая

12:10, 13 мая 2019
Политика
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Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять дату инаугурации 19 мая \ фото УНИАН

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Артур Герасимов отреагировал на обращение новоизбранного президента Владимира Зеленского с требованием назначить дату его инаугурации 19 мая.

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Как передает корреспондент УНИАН, выступая на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, он призвал Зеленского уважать законодательную ветвь власти в Украине.

«Не могу обойти вниманием недавнее обращение новоизбранного президента Владимира Зеленского к Верховной Раде. В демократических странах есть разделение ветвей власти и есть уважение между ветвями власти. Это только у нашего северного соседа говорят, что парламент должен, а что он не должен делать», - заявил он.

По мнению Герасимова, такой стиль обращений вводит очень «опасную традицию, потому что демократия - это, прежде всего, процедура и уважение».

Как сообщал УНИАН, 10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять дату инаугурации 19 мая.

По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #инаугурация#БПП#Владимир Зеленский