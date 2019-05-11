У Зеленского призвали украинцев участвовать в общественной и политической жизни (видео)

Самые актуальные проблемы будут разбираться в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского сделала видео, где призывает украинцев писать о своих проблемах в комментариях.

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«Мы первые придумали такой инструментарий власти, что поможет приобщить людей к решению проблем в стране», - говорит представитель команды Зеленского Русік.

«Готовы повлиять на состояние политической жизни в стране? Пусть народ на улицах выскажет свое мнение. Есть проблема в Украине, что вас беспокоит - напишите ее в комментариях», - говорит в видеоролике представитель команды Зеленского Русик.

По его словам, самые актуальные проблемы будут разбираться в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично.

Напомним, в Зеленского рассказали, когда будут первые «громкие посадки».

Как сообщалось, Зеленский заявил, что во время своей каденции у него будут прозрачные отношения с предпринимателями. Он официально пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу.