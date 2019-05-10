Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского

В Украине курс доллара будет стабильным, полагает эксперт.

Экономист Евгений Невмержицкий спрогнозировал, что в Украине после инаугурации триумфатора выборов президента 2019 Владимира Зеленского не будет резкого скачка курса доллара к гривне.

После вступления Зеленского в должность президента курс доллара сохранится в пределах 26,5-26,7 грн за один "бакс", рассказал эксперт в эфире ObozTV, пишет "Главред".

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По словам собеседника, у Национального банка Украины есть все экономические рычаги и основания для поддержания стабильного курса на протяжении ближайшего периода и всего года.

"Курс остается стабильным… Валютных резервов Национального банка вполне достаточно, и экономика сегодня у нас имеет все основания поддерживать курс на стабильном уровне — в пределах 26,5-26,7 грн за доллар", — сказал Невмержицкий.

Напомним, Владимир Зеленский написал письмо главе Верховной Рады Андрею Парубию, в котором просит провести инаугурацию 19 мая.

30 апреля ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

3 мая результаты выборов были опубликованы в официальных изданиях Верховной Рады Голос Украины и Кабмин Правительственный курьер.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента. Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.