Чорновил упрекает Тимошенко, что она копирует плохие методы Януковича

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) считает, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО не предпринимает мер для преодоления кризиса, ограничиваясь административными методами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Т.ЧОРНОВИЛ высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Те методы, которые критиковались БЮТ в то время, когда эта сила была в оппозиции, сейчас активно используются. Социальные деньги любят тишину, в противном случае они становятся инфляционными», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом, по его мнению, правительство Ю.ТИМОШЕНКО использует те же административные меры по сдерживанию инфляции и в приватизационной сфере, которые в свое время использовало правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Правительство В.ЯНУКОВИЧА тоже действовало не лучшим образом, за что оно критиковалось фракцией Партии регионов. Но тогда невозможно было предложить другие методы», - пояснил депутат.

«Мы ожидали, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО найдет другие методы, но каких-то шагов для преодоления кризиса я не вижу», - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.