Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского на «путинскую паспортизацию»

Решение Путина относительно российских паспортов на Донбассе было ожидаемым, отметил эксперт.

Решение Кремля упростить порядок выдачи российских паспортов для жителей ОРДЛО стало, среди прочего, попыткой ударить по избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Такое мнение в интервью «Сегодня» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, решение Путина по паспортам было ожидаемым.

«К выдаче паспортов постепенно все шло. Скажем, сначала делались поблажки для тех, кто получил паспорта "ЛНР" и "ДНР". После выборов в Украине у Москвы оправдание, что жители неподконтрольных Киеву территорий были лишены права голосовать, попраны их гражданские права. Соответственно, Россия, движимая "гуманитарными соображениями", хочет вернуть этим людям чувство гражданской сопричастности.

Здесь нет присоединения к территории РФ, как это было с Крымом, Путин говорит, что это территория Украины, а их реальное управление Кремлем оставляет за скобками», - отметил эксперт.

Орешкин отмечает, что Кремль занял вполне понятную, циничную и прагматичную позицию. Но решение по паспортам преследовало еще одну цель.

«В данной ситуации это еще и попытка ударить по Зеленскому, чтобы спровоцировать его на ответные действия. Зеленский ответил виртуально очень точно – ничего общего у нас, кроме общей границы. По нынешним временам эта формулировка близка к действительности», - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

Путин, тем временем, заговорил об «общем гражданстве» для граждан РФ и Украины и перешел на украинский.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно – это государственная граница.