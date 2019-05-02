Зеленский резко ответил на заявление Путина: из "общего" с Россией у нас осталась только граница (видео)

Также новоизбранный глава государства подчеркнул, что братскими отношения между Украиной и Россией тоже нельзя назвать.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно – это государственная граница.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина.

"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, пребывание украинцев в плену не приближает урегулирование отношений между двумя странами.

"И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул новоизбранный президент.

Напомним, президент России Владимир Путин заговорил об «общем гражданстве» для граждан РФ и Украины и перешел на украинский.

Во время этой беседы с представителями СМИ глава Кремля заявил, что общее гражданство сделало бы оба народы сильнее и успешнее. "Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно достигнем ожидаемого результата", –сказал Путин. После разговора президент РФ ушел от журналистов, сказав на украинском: "До побачення".