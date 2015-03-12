В этом году ВСУ смогут закупить и отремонтировать 12,5 тысяч единиц вооружения

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак. Он назвал оборонный бюджет на этот год «беспрецедентным».

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Степан Полторак отметил, что оборонный бюджет в размере 44,6 млрд грн на 2015 год является беспрецедентным финансовым ресурсом. По его словам, он позволит «выполнять закупку и ремонт вооружения на 2015 год в количестве 12,5 тыс. единиц».