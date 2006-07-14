Выход из ситуации, сложившейся в парламенте, есть

Завтра в 18:00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к украинскому народу.

Как сообщили УНИАН в официальном Интернет-представительстве главы государства, в традиционном еженедельном радиообращении Президент изложит свое видение выхода из ситуации, сложившейся в Верховной Раде.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22:00 и в воскресенье, 16 июля, в 10:00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10:00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22:00 и в воскресенье, 16 июля, в 10:00.