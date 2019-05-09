Руководство государства и главы церквей возложили цветы к могиле Неизвестного солдата (фото)

После этого присутствующие почтили память погибших во Второй мировой минутой молчания.

Президент Петр Порошенко, премьер-министр Гройсман, министры и главы церквей ПЦУ и РПЦ в Украине приняли участие в церемонии чествования памяти погибших по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоявшейся в Киеве в парке Вечной Славы.

Участники акции возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, после чего почтили память погибших минутой молчания.

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Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.