Вакарчук идет в Раду: СМИ узнали, кто возглавляет его избирательный штаб

Лидер "Океана Эльзы", по информации сразу нескольких источников СМИ, ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений.

По информации журналистов, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб, который возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Как пишет журнал "Новое время" в статье "Люди, которые изменят Раду", предвыборный штаб Вакарчука разместился по соседству со штабом премьер-министра Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon, - там давно находится офис рок-музыканта.

Ни Клименко, ни пресс-служба Вакарчука не захотели дать комментарии журналистам.

Сам Вакарчук в переписке с НВ в Twitter подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не возглавит избирательный список БПП "Солидарность". Мол, это слухи, которые безосновательно тиражируют блогеры из социальных сетей.

Вакарчук, по информации сразу нескольких источников, ведет переговоры с несколькими так называемыми лидерами мнений - известными медиаперсонами, чтобы те вошли в его политсилу.

Киевский международный институт социологии невысоко оценивает поддержку условной "партии Вакарчука" - лишь на уровне 1,5%.

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Этот рейтинг может вырасти за счет части электората президента Петра Порошенко и лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко, считает директор Института исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Нынешний рейтинг БПП - 13,9%, а Гражданской позиции Гриценко - 5,1%.

Но поживиться избирателями обеих партий Вакарчуку будет довольно сложно - он разочаровал часть своих поклонников отказом от участия в президентской гонке, отмечают журналисты.

На вхождение в парламентский список Вакарчука надеется небольшой политпроект "Действуй с нами". Его организовали депутаты-"еврооптимисты" Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук, а также один из создателей Нацполиции - Сергей Блажевич. На сайте проекта запущена программа краудфандинга для финансирования промо-кампании.

Один из участников группы "Действуй с нами" признался: "Мы не настроены идти на парламентские выборы самостоятельно, потому что не пройдем". Тактика этой группы проста: дождаться, когда Вакарчук публично объявит о походе на выборы, и получить места в его списке.

Ранее СМИ сообщили, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду.