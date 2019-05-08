Вакарчук идет на парламентские выборы - СМИ

Якобы уже 16 мая певец наконец объявит о походе в политику.

По информации СМИ, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук примет участие в парламентских выборах и вскоре представит свою команду.

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Об этом сообщают "Факты ICTV", ссылаясь на информацию собственных источников. Якобы уже 16 мая певец наконец объявит о походе в политику и представит свою команду. Место и время встречи пока неизвестны.

Пресс-служба группы "Океан Эльзы" эту информацию не опровергает, но и не подтверждает.

Ранее лидер ОЭ Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику. "Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики", - пояснил певец.