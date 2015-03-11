Порошенко подтвердил, что США предоставят Украине военную помощь на 75 млн долларов

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора Порошенко и Байдена, сообщает пресс-служба президента Украины.

«Президент поблагодарил за дополнительную нелетальную американскую помощь Украине в области безопасности, в частности дроны, системы связи, радары для определения минометных и артиллерийских позиций, приборы ночного видения и другие средства общей стоимостью 75 миллионов долларов, а также 230 военных автомобилей», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что США отправят в Украину 30 бронированных джипов и 200 обычных джипов Humvee, также радиосистемы, протиминометные радары, и небольшие системы беспилотников Raven, которые запускаются вручную.