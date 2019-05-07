Климкин анонсировал ответ России за паспорта жителям "ЛДНР"

Министр иностранных дел Украины в связи с решением Москвы по паспортам обратился к главам МИД стран G7 и ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответные меры на выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

Об этом глава МИД Украины написал в колонке для "Украинской правды". "Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника", – заявил Климкин.

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Глава внешнеполитического ведомства Украины также заявил, что в связи с решением Кремля по паспортам он обратился к главам МИД стран G7 и ЕС с призывом ввести новые санкции против России.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.