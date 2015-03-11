МИД предостерегает Россию от произвольной трактовки Будапештского меморандума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер МИД Евгений Перебыйнис, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно якобы отсутствия обязательств России в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештского меморандума).

Перебыйнис обратил внимание, что, согласно пунктам 1, 2 и 3 Будапештского меморандума, РФ подтвердила обязательство согласно принципам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое ее оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме "целей самообороны или любым другим образом в соответствии с уставом ООН”.

Читайте такжеНарушение Будапештского меморандума Россией может сыграть плохую роль в переговорах с Ираном - СШАКроме того, Россия обязалась воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом удержать любые преимущества.

По словам Перебыйниса, Россия нарушила все эти обязательства.

“Хотели бы предостеречь российскую сторону от произвольной трактовки международного документа и распространение ложной информации”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, МИД Украины призывает Россию в полном объеме выполнить все взятые на себя обязательства согласно Будапештского меморандума.

Справка УНИАН. Будапештский меморандум - меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия - международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о неядерном статусе Украины. Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины в обмен на отказ от третьего в мире по мощности ядерного арсенала.