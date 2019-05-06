Фейк: у Зеленского опровергли причастность к организации митинга под Радой в поддержку инаугурации

Митинг в поддержку победителя выборов не планируется.

Информация о проведении митинга сторонниками Владимира Зеленского не соответствует действительности.

Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

"Команда Зеленского или партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - подчеркнули представители кандидата-победителя и призывали бороться с фейками.

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"Более того, мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! А значит их создание и участие несет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - объяснили в команде Зеленского.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что инаугурацию следует провести именно 19 мая. Соответствующее обращение он адресовал председателю парламента Андрею Парубию.