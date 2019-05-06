цей матеріал доступний українською

Фейк: у Зеленского опровергли причастность к организации митинга под Радой в поддержку инаугурации

23:58, 06 мая 2019
Политика
21 0
У Зеленского призвали не организовывать такие встречи / фото УНИАН

Об этом сообщается на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

"Команда Зеленского или партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч! Всю информацию мы предоставляем только в официальных обращениях и только на официальных страницах", - подчеркнули представители кандидата-победителя и призывали бороться с фейками. 

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован еще один проект постановления с датой инаугурации Зеленского

"Более того, мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! А значит их создание и участие несет за собой ответственность перед законом! А в случае, когда вы находите похожие новости, мы советуем не обращать на них внимания!", - объяснили в команде Зеленского. 

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что инаугурацию следует провести именно 19 мая. Соответствующее обращение он адресовал председателю парламента Андрею Парубию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #инаугурация#Владимир Зеленский