Порошенко оконфузился, преждевременно "похоронив" известного политолога
06:54, 06 мая 2019Политика
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Петр Порошенко угодил в очередной конфуз.
Петр Порошенко / REUTERS
В воскресенье, 5 мая, президент Петр Порошенко "похоронил" экс-нардепа Тараса Чорновила, перепутав его с отцом - Вячеславом Чорновилом.
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"Борьбе за волю, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас Чорновил и Левко Лукьяненко", - написал Порошенко в своем Twitter.
Президент комментировал выход фильма режиссера Аркадия Когана "От рабства до свободы", при этом перечисляя правозащитников, которые боролись за права человека в СССР.
Отметим, что позже Порошенко исправил свою ошибку и изменил имя Тараса Чорновила на "Вячеслав Чорновил".
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