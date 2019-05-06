Порошенко оконфузился, преждевременно "похоронив" известного политолога

Петр Порошенко угодил в очередной конфуз.

В воскресенье, 5 мая, президент Петр Порошенко "похоронил" экс-нардепа Тараса Чорновила, перепутав его с отцом - Вячеславом Чорновилом.

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"Борьбе за волю, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас Чорновил и Левко Лукьяненко", - написал Порошенко в своем Twitter.

Президент комментировал выход фильма режиссера Аркадия Когана "От рабства до свободы", при этом перечисляя правозащитников, которые боролись за права человека в СССР.

Отметим, что позже Порошенко исправил свою ошибку и изменил имя Тараса Чорновила на "Вячеслав Чорновил".