Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Текст соответствующего указа №186 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

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«В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, Артеменко заявил о решении уйти в отставку до истечения официального срока своих полномочий в качестве председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

По его словам, причиной такого решения являются два фактора - усталость и предложение перейти на другую работу.

Артеменко возглавлял Нацсовет с 2014 года, его полномочия должны были завершиться в июле текущего года.