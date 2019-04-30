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Путин заговорил на украинском, комментируя паспорта РФ для граждан нашей страны (видео)

14:21, 30 апреля 2019
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

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Во время этой беседы с представителями СМИ глава Кремля заявил, что общее гражданство сделало бы оба народы сильнее и успешнее. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно достигнем ожидаемого результата", – сказал Путин.

После разговора президент РФ ушел от журналистов, сказав на украинском: "До побачення".

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

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Теги: #Украина#Россия#Путин#украинский язык#паспорта