Путин заговорил на украинском, комментируя паспорта РФ для граждан нашей страны (видео)

24 апреля Путин принял указ об упрощении выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом сказал, что раздумывает над упрощением получения российского гражданства для всех украинцев.

Президент России Владимир Путин заговорил об «общем гражданстве» для граждан РФ и Украины и перешел на украинский.

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Во время этой беседы с представителями СМИ глава Кремля заявил, что общее гражданство сделало бы оба народы сильнее и успешнее. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно достигнем ожидаемого результата", – сказал Путин.

После разговора президент РФ ушел от журналистов, сказав на украинском: "До побачення".

Путин, высказавшись о Зеленском и общем гражданстве с Украиной, попрощался с журналистами по-украински: "До свидания" pic.twitter.com/V8qKt6vgdc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.