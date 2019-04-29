Порошенко назначил нового постпреда Украины при международных организациях в Вене

О причинах увольнения предыдущего постпреда не сообщается.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.

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Об этом говорится в указе президента №175/2019, обнародованном на сайте главы государства.

"Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в документе.

Указом №174/2019 с этой должности уволен Игорь Прокопчук (1968 г.н.), который был постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене с 29 июня 2010 года.

О причинах увольнения не сообщается.

***Цимбалюк (1972 г.н.) в 2015 году был назначен постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и постоянным представителем Украины при Программе Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, также работал послом Украины в Союзе Коморских Островов, Республике Руанда, Республике Кения и Объединенной Республике Танзания по совместительству.