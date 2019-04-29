Это не ваше дело: Саакашвили прокомментировал совет Путина Зеленскому вернуть ему гражданство

Политик утверждает, что президент РФ требовал от руководства ряда стран не пускать его, Саакашвили, в эти страны.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот тайком требует у Зеленского не пускать его в Украину.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Я точно знаю, что именно Вы требовали у Порошенко не приглашать меня на инаугурацию в 2014-м. Теперь представители Путина через посредников требуют у Владимира Зеленского уступить и не только не возвращать мне гражданство, но также ставят категорическим условием не пускать меня в Украину", – написал Саакашвили, обращаясь к Путину.

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Политик утверждает, что президент РФ требовал от руководства ряда стран не пускать его, Саакашвили, в эти страны.

"Точно такое же требование, не пускать меня в страну, вы предъявили не только власти Грузии, но также Турции, Армении и Азербайджану. И по моей информации, именно это вы обсуждали с президентом Турции Эрдоганом в 2016 году во время саммита примирения в России", – утверждает Саакашвили.

"Я достаточно опытен, чтобы по этим маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов – требовать от оппонента, который так сильно вам ответил своим заявлением на вашу раздачу российских паспортов на оккупированной части Донбасса, моего возвращения, надеясь, что он побоится это сделать. Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!", – подытожил Саакашвили.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Саакашвили гражданство Украины.

"Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", – сказал Путин.