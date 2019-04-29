Путин собрался договариваться с Зеленским об "общем гражданстве" для граждан РФ и Украины

Президент России Владимир Путин считает, что договорится с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, и выступает с идеей об «общем гражданстве» для граждан РФ и Украины.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал сегодня журналистам по окончании церемонии вручения медалей Героя Труда.

В частности, на просьбу прокомментировать слова Зеленского с предложением выдавать паспорта всем россиянам, а также всем, кто готов защищать свободу и демократию, Путин сказал: «Правда? Сказал? Это очень хорошо».

«Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я много раз говорил о том, что украинцы и русские – братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими – но по сути своей один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее», - сказал Путин.

«Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишен, по-моему, гражданства, незаконно выслан из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах», - уверен Путин.

«Так же, как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в Земли Обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.