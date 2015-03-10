Президент прогнозирует скорое завершение формирования Высшего совета юстиции

00:39, 10 марта 2015
Политика
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Формирование Высшего совета юстиции может быть завершено в ближайшее время.

УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”Я думаю, что в ближайшее время будет завершено формирование Высшего совета юстиции”, - сказал он.

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