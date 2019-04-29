"Решение есть, но сейчас не время": экс-замгенсека НАТО оценил перспективы вступления Украины в Альянс

Он констатирует, что НАТО пока не готов решать проблему оккупации Россией части территории Украины, что мешает членству.

В НАТО пока не готовы принять Украину и Грузию в Альянс, ведь не могут ответить на вопрос о стратегии защиты этих стран от России.

Как сказал в интервью газете «Сегодня» бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, решения этой проблемы есть, но сейчас НАТО «не на той стадии, чтобы их обсуждать».

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«Альянс очень четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это очень четкое обещание. Но как это осуществить на практике? Это очень сложный вопрос, потому что он не только практичный, но еще и политический и вопрос безопасности. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать. Отношения с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему», – пояснил Вершбоу.

Он констатирует, что НАТО пока не готов решать эту проблему.

«Да, Альянс не готов. Но не готова и Украина с точки зрения соответствия стандартам НАТО. Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также являются обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Потому Альянсу совсем скоро нужно начинать искать решение проблемы», – добавил Вершбоу.