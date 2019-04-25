В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины

Альянс продолжит поддерживать Украину на пути к евроинтеграции.

Страны-члены НАТО увеличивают собственные взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины.

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Об этом сообщил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

По его словам, речь идет о трастовых фондах разоружения, захоронения радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО, и тому подобное.

В частности, работу ТФ с медреабилитации военных в НАТО решили продлить до 2021 года.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", – подчеркнул Фредерик Пежо.