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В НАТО увеличат взносы в трастовые фонды для поддержки Украины

08:44, 25 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

По его словам, речь идет о трастовых фондах разоружения, захоронения радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО, и тому подобное.

В частности, работу ТФ с медреабилитации военных в НАТО решили продлить до 2021 года.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", – подчеркнул Фредерик Пежо.

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Теги: #реабилитация военных#медицинская реабилитация#Украина и НАТО