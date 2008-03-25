Янукович-младший с удовольствием прокатит тещу на тачке

Виктор Янукович, сын лидера Партии регионов надеется, что его будущая избранница с пониманием отнесется к его точке зрения на свадьбу, которая должна быть не пиром на весь мир, а «торжеством для родных и близких».

«Я не люблю большие свадьбы. Это торжество для близких и родных людей, оно не должно быть многочисленным, - заявил сын известного политика в интервью Личному счету. - Надеюсь, моя избранница разделит это мнение. К свадебным традициям отношусь позитивно и тещу с удовольствием прокачу на тачке», - добавил Янукович-младший.

Свое отношение к набирающему сегодня популярность брачному контракту, по словам Януковича-младшего, он менял уже несколько раз.

«Впервые услышав о брачном контракте, меня возмутила сама мысль такого юридического оформления отношений, - рассказал об эволюции своей точки зрения политик и сын политика. - А как же любовь? Составляя контракт, что-то в отношениях теряется. Потом стал думать, что в контракте есть свои плюсы. Но позже пришел к выводу, что славяне обладают определенной ментальностью, с которой брачный контракт не сочетается. Лично мне не хотелось бы, чтобы украинцы переводили теплые семейные отношения в разряд контрактных обязательств».

В ответ на замечание, не значит ли это, что девушка, которая выйдет за него замуж, автоматически станет состоятельным человеком?, Янукович-младший признал: «Получается, что да».