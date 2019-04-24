Демонстративно подходят к берегам Украины: в ГПСУ рассказали о поведении кораблей РФ в Азове

Российские пограничники особенно тщательно осматривают украинские судна и пропускают их последними.

Россия демонстративно препятствует прохождению кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью UATV, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте такжеГенерал раскритиковал "неадекватную" помощь Запада Украине в условиях агрессии РФ

По его словам, продолжается постоянный осмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями.

"Практически нет таких, которых бы не осматривали, особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь захода, а наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - отметил Цигикал.

По словам главы пограничного ведомства, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - добавил глава ГПСУ.

Цигикал также подчеркнул, что Госпогранслужба, в том числе и с иностранными партнерами активно работает над проектами по усовершенствованию морского законодательства.