МВД усилит безопасность государственных границ в Черном и Азовском морях

Безопасность границ в акватории стратегическая задача.

МВД усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне, сообщил во время круглого стола заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

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Украина имеет самую большую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья 2759,2 км. В частности, более 72 тыс. кв. километров исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому безопасность государственных границ в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача министерства, сказал он, передает ТСН.uа.

Украина в этом направлении имеет партнеров, в частности, это береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX.

"Мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских, подразделений авиационной безопасности и гражданской защиты министерства", - сказал Троян.

С его слов, создадут новый механизм мониторинга, оперативного реагирования и информирования.

"Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта", - отметил Вадим Троян.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран НАТО утвердили пакет мер по усилению присутствия альянса в Черноморском регионе через российскую агрессию. По словам Йенса Столтенберга, эти меры будут касаться учений морских сил и береговой охраны, визитов кораблей к портам и обмена информацией. 1 апреля два корабля НАТО - канадский фрегат "Торонто" и испанское судно "Санта Мария" - вошли в Одесский залив.