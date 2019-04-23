Хищения в "оборонке": в НАБУ завершили расследование в отношении сотрудников, которые фигурируют в материалах СМИ

Национальное антикоррупционное бюро не разглашает выводы по результатам внутренней проверки деятельности троих сотрудников.

Расследование было начато 5 марта / фото gdb.rferl.org

Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины завершило расследование фактов возможных неправомерных действий работников НАБУ, сведения о которых содержит переписка, обнародованная в сюжете программы BIHUS.INFO.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, выводы расследования предоставлены дисциплинарной комиссии, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудника НАБУ состава дисциплинарного проступка.

В бюро отметили, что указанное служебное расследование Управлением внутреннего контроля начали 5 марта по инициативе первого заместителя директора НАБУ. На время его проведения директор НАБУ отстранил от исполнения должностных обязанностей троих сотрудников бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя Главного подразделения детективов и двоих детективов этого же подразделения.

«О результатах служебного расследования УВК также проинформирует Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предотвращению коррупции», - добавили в ведомстве.

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Дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос применения дисциплинарных взысканий к работникам Национального бюро. В состав этой комиссии входят пять человек, двое из которых являются представителями общественности в лице делегированных членов Совета общественного контроля при НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделках в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Сегодня, 23 апреля, сотрудники Госбюро расследований проводят обыски в НАБУ в рамках расследования производства о возможном получении взяток правоохранителями за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.