"Дело Курченко": у Луценко прокомментировали вручение повесток окружению Порошенко

Лариса Сарган добавила, что в течение нескольких недель Генпрокурор провел заслушивание по делу с участием всей следственно-прокурорской группы и пообещала, что ГПУ "будет действовать исключительно в русле украинского законодательства".

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в отношении дела об объявления подозрений окружению Порошенко прокуратура будет действовать исключительно "в русле украинского законодательства".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сарган заявила, что на деятельность ГПУ не влияет политика, а сообщения о подозрения были направлены еще в конце марта, однако тогда там нашли нарушения.

"Напомню тем, кто потерял память. За два дня до первого тура президентских выборов, 28 марта, после нескольких выездов за границу прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ (обычно, информацию он дает пресс-службе ГПУ, потому что не очень любит журналистов) об объявлении подозрения четырем лицам из окружения Порошенко.Тогда же я опубликовала сообщение, что так называемое сообщение о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Стеценко, Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств, б) поручения старшего группы прокуроров, в) личного вручения", – написала Сарган и подчеркнула, что ни одно из этих требований тогда не было выполнено.

Пресс-секретарь также добавила, что в течение нескольких недель Генпрокурор провел заслушивание по делу с участием всей следственно-прокурорской группы и пообещала, что ГПУ "будет действовать исключительно в русле украинского законодательства".

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Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, председатель отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, действующему заместителю главы АП Алексею Филатову, экс-председателю Национального банка Валерии Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко».

Всех указанных лиц вызывают к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых по уголовному производству №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

Как известно, в рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.

Один из эпизодов производства - хищение при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более чем 400 миллионов долларов. Другой - коррупционные схемы беглого олигарха Сергея Курченко.