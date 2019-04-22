Ложкина, Филатова, Гонтареву и Ко вызывают в ГПУ для вручения подозрений

Фигурантов расследования по "делу Курченко" ждут в ГПУ 23 и 25 апреля.

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Соответствующие повестки размещены на сайте Генпрокуратуры. Также на допрос вызывают и других фигурантов расследования по "делу Курченко": экс-министра экологии Злочевского и совладельца компании ICU Стеценко.

Фигурантов ждут в ГПУ 23 и 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

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Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, председатель отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.