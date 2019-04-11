Прокурор Кулик обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование дела, в котором фигурирует окружение президента (документ)

По словам Константина Кулика, ему стали известны обстоятельства, свидетельствующие о содействии преступной организации Януковича лицами, которые входят в Администрацию президента и руководство Генпрокуратуры.

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик обвинил лично президента Украины Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от "БПП" и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование так называемого «дела Курченко», в котором фигурирует окружение действующего главы государства.

Об этом говорится в его рапорте от 11 апреля генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, который он зачитал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Кулика, ему стали известны обстоятельства, свидетельствующие о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами, которые входят в Администрацию президента Украины и руководство Генеральной прокуратуры Украины.

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«По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора Украины с необходимостью внесения ведомостей в ЕРДР о начале расследования в связи с выявленными обстоятельствами», - отметил Кулик.

В рапорте напоминается о завершении расследования по ряду уголовных производств по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины по фактам совершения участниками преступной организации Януковича преступлений экономической направленности, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

«На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. Из тех, кому сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суды для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек судебные разбирательства дел продолжаются», - говорится в рапорте.

Кулик отметил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, общая сумма возмещенного ущерба - более 1,5 млрд долларов США.

Кулик на пресс-конференции заявил о вмешательстве в расследование ряда эпизодов этого производства представителей Администрации президента Украины, народных депутатов от "БПП" Игоря Кононенко, Александра Грановского, Валерия Давыденко, заместителей генерального прокурора Украины Евгения Енина и Анжелы Стрижевской и других должностных лиц ГПУ.

Также в самом рапорте, который был предоставлен журналистам во время мероприятия, среди других лиц указывается, что к вмешательству в следствие также причастен лично Порошенко.

В приведенных в рапорте эпизодах фигурируют, в частности, украинский бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

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Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.