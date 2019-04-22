Второй тур выборов 2019: как в штабах Порошенко и Зеленского встретили результаты экзит-полов (видео)

В Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно данным экзит-поллов, на выборах победил Владимир Зеленский, получив 73% голосов.

За Петра Порошенко проголосовали 25,56% избирателей.

Аплодисментами и дождем из конфетти встретили данные экзит-полов в штабе Владимира Зеленского. Сам Зеленский зашел на брифинг под музыку из "Слуги народа". В обращении к собравшимся заявил, что его победа – это пример для всех постсоветских стран.

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Долгими аплодисментами встретили в зале Петра Порошенко. В своем предвыборном штабе Порошенко поблагодарил избирателям и членам своей команды за поддержку. А также призвал никогда не сдаваться.

До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация нового президента Украины должна состояться до 3 июня.