За границей во втором туре победил Порошенко

Участие в голосовании за рубежом приняли 59830 человек.

Во втором туре выборов президента Украины в заграничном избирательном округе лидером гонки стал действующий глава государства Петр Порошенко.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссией 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины, за Порошенко проголосовали 54,73% избирателей, за его оппонента, шоумена Владимира Зеленского - 43,78%.

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Большинство голосов Порошенко получил в Австралии, Австрии, Египте, Греции, Израиле, Ирландии, Иране, Италии, Канаде, Китае, Бельгии, Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Саудовской Аравии, Таиланде, Швеции, Ливане, Малайзии, Мексике, ОАЭ, ЮАР, Португалии, Болгарии, Индии, Кипре, Корее, Македонии, Сербии, Сингапуре, Словении, Узбекистане, Хорватии, Румынии, Вьетнаме, Великобритании, Турции, Германии, Финляндии, Франции, Черногории, Швейцарии, Японии, США.

В то же время Зеленский лидирует в Азербайджане, Аргентине, Грузии, Конго, Катаре, Иорданском Хашимитском Королевстве, Киргизии, Марокко, Латвии, Литве, Беларуси, Армении, Эстонии, Казахстане, Кубе, Молдове, Перу, Польше, Словакии, Тунисе, Туркменистане, Венгрии, Бразилии, Чехии.

В Алжире, Кувейте, Чили голоса между кандидатами разделились поровну.

В заграничном избирательном округе был создано 101 избирательный участок.