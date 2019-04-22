Новый президент Владимир Зеленский: лицом к лицу со старыми экономическими проблемами

Украинцы выбрали нового президента. По итогам второго тура выборов пост главы государства после майской инаугурации займет Владимир Зеленский, получивший максимальную для главы государства поддержку в истории независимой Украины - 73% избирателей. Новому президенту предстоит нелегкая задача – найти общий язык с действующим составом Верховной Рады, на треть представленной сторонниками покидающего пост главы государства и вступившим в активную фазу подготовки к скорым парламентским выборам, которые, скорее всего, состоятся, как и запланировано, в октябре.

Конституция Украины гласит, что президент прежде всего отвечает за национальную безопасность, внешнюю политику и, частично, судебную власть в стране, но при этом имеет право наложить вето на любой принятый парламентом закон. Глава государства может сам инициировать принятие Верховной Радой необходимых для ускорения модернизации страны законов и после выборов законодателей в октябре через свою фракцию принять участие в формировании правительства.

То есть, не являясь прямым куратором экономических процессов, глава государства так или иначе может на них влиять, и потому важно, чтобы его политика звучала в унисон с шагами других ветвей государственной власти по решению стоящих перед Украиной экономических задач.

Казалось бы, пока национальная экономика развивается в позитивном направлении: по итогам прошлого года рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% и стал максимальным за последние семь лет, а инфляция замедлилась до 9,8%, или до пятилетнего минимума. Но в реальности уровень жизни украинцев кардинально не улучшился.

«На сегодняшний день мы на самом деле на несколько десятилетий отстаем от экономического развития среди стран-соседей. Мы понимаем, что нужно быстрее двигаться, чтобы достичь таких стандартов жизни и удержать их», - признал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя на днях итоги трехлетней работы своего Кабинета министров.

Иными словами, чтобы жизнь украинцев реально улучшилась, экономика ждет безотлагательных управленческих решений. УНИАН попросил экспертов сформировать экономическую повестку для властей страны.

Удержать стабильность

Эксперты называют главной задачей украинских властей на ближайшие годы - удержать финансовую стабильность.

«В 2019-2021 годах Украина должна выплатить около 20 миллиардов долларов внешнего госдолга. Это невозможно без действующей программы Международного валютного фонда в течение всего этого периода», - комментирует исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Для успешного продолжения сотрудничества с МВФ необходимо выполнять условия действующей программы, включая принятие парламентом закона о «сплите» (разделении функций регулирования рынков финансовых услуг) и завершение правительством реформы Государственной фискальной службы.

Кроме того, кредитору вряд ли понравится возможная отмена решений, принятых в рамках предыдущих программ. Среди таких решений установление уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, которую в феврале текущего года отменил Конституционный суд, а также повышение цен на газ для населения до рыночного уровня, гибкое курсообразование на валютном рынке и сокращение бюджетного дефицита.

«Но это - программа-минимум, необходимая, чтобы не допустить дефолт страны. Для того, чтобы подтолкнуть рост экономики до 5-7% в год, нужно начинать и новые реформы», - предупреждает Вышлинский.

По его словам, речь прежде всего об открытии рынка земли, для чего требуется как можно быстрее принять закон об обороте земель сельхозназначения и отменить мораторий на куплю-продажу таких земель. Кроме того, надо ускорить приватизацию, для чего стоит кардинально сократить список предприятий, запрещённых к приватизации, а также продать все госбанки и реформировать Фонд госимущества, за пять лет показавшего полную неспособность продавать крупные объекты.

Не навредить

Уставшие от масштабной чистки банковского рынка банкиры призывают украинские власти хотя бы не навредить, сохраняя положительные тенденции последних лет. Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что национальная банковская система на сегодня значительно прочнее по сравнению с 2014 годом и способна держать удар, но предупреждает, что при нарушении хрупкого равновесия о возобновлении кредитования и экономическом росте можно будет забыть.

Ключевыми условиями сохранения экономической стабильности в стране, позволяющей бизнесу с уверенностью смотреть в завтрашний день и развиваться, Коробкова назвала продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и сохранение независимости Национального банка, чтобы регулятор мог реализовывать монетарную политику без оглядки на пожелания правительства дать «дешевых кредитов здесь и сейчас».

«Первая задача властей после избирательного сезона - воздержаться от вмешательства в работу НБУ и не допустить срыва программы с МВФ. Если власти с этим не справятся, то новый виток финансового кризиса не за горами. НБУ и МВФ действительно не популярны среди рядовых граждан, но от стремительной девальвации гривны избиратели также не будут в восторге», - предупредила она.

Следующим шагом, по мнению Коробковой, является трансформация экономики страны с преимущественно сырьевой на постиндустриальную. В качестве иллюстрации она привела пример украинского IТ-сектора, имеющего огромный потенциал и на словах поддерживаемого чиновниками, но в реальности за счет создания «продукта» в Украине генерирующего прибыль для иностранных компаний.

«Перспективные украинские проекты быстро перебираются в страны с более прогнозируемыми условиями ведения бизнеса и отлаженной правовой системой. Проблемы, препятствующие генерации новых бизнесов и эволюции малого бизнеса в крупный - известны. Это непрозрачные правила игры, давление со стороны силовых структур, слабая защита собственности и инвестиций, недореформированная судебная система», - подчеркивает эксперт.

Верховенство права

Говоря от имени бизнеса, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко называет ключевыми ожиданиями от украинских властей обеспечение верховенства права и равных правил игры для всех, а также построение эффективных государственных институтов.

По ее словам, для обеспечения верховенства права нужна эффективная судебная система, чтобы суды принимали решения по закону, а не под давлением.

«Возможно, в этом поможет публичное наказание судей за неправомерные решения. Нужна публичность и неотвратимость наказания в противовес действующей системе безнаказанности, которая стимулирует злоупотребления», - отметила Деревянко.

Что касается равных правил игры, то эксперт поясняет, что все должны платить налоги по закону, но на практике это не так.

«Теневой бизнес в нашей стране себя нормально чувствует, и более того, за счет неуплаченных налогов наращивает рентабельность и долю рынка, забирая ее у легального бизнеса. Это приносит вред экономике страны. Кто не выполняет закон - должен быть наказан», - пояснила она.

В ассоциации уверены, что наличие этих двух компонентов – верховенства права и равных правил игры – поможет реальной и эффективной борьбе с коррупцией в стране. Помимо этих двух компонентов, государству нужны сильные и эффективные институты, которые уже реформируются, но пока система государственного управления в целом далека от идеала.

«Нужно еще больше профессионалов, грамотных и честных. И для этого нужна достойная мотивация, рыночная оплата труда. В каждом министерстве или ведомстве стоит пересмотреть штатный состав, зарплаты. Это уже происходит, но не во всех органах власти», - добавила Деревянко, в качестве примера приводя конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб, где важно сформировать профессиональную команду.

Деревянко предупредила, что быстрого эффекта ожидать не стоит, но важно предпринимать последовательные и правильные шаги, укрепляя надежду общества, что страна движется в правильном направлении.

«Ключевая цель этих шагов – повышение уровня благосостояния граждан. Качественные преобразования прочувствует каждый из нас в виде существенного снижения доли теневого сектора, роста объемов инвестиций в страну, повышения уровня оплаты труда, повышения продуктивности и новых рабочих мест. В стране будет более активная экономика, инфляция будет под контролем, а кредиты станут дешевыми», - обнадеживает эксперт, подчеркивая, что все это вполне реально – достаточно желания и профессионального подхода.

Семь шагов

На следующий день после принесшего Зеленскому победу второго тура выборов Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес-сообщество от нового главы государства.

В частности, бизнес ожидает, что первым шагом новоизбранного главы украинского государства должна стать подача на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.

Вторым шагом - презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана новоизбранными лицами.

Также бизнес ожидает от нового президента перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержки деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов.

По мнению бизнесменов, новый президент должен обеспечить макроэкономическую стабильность, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении сотрудничества, а также обеспечить независимость Национального банка и публично поддерживать политику низкого дефицита бюджета.

«Пятый - защита и продление структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но, в то же время, не ограничиваясь, следующими: реформой публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Фискальной службы (ГФС), медицинской реформой, децентрализацией и тому подобное», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, бизнес-сообщество ожидает от новоизбранного президента всестороннего содействия продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.

Также члены ЕБА ожидают, что новый глава государства обеспечит независимость рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ответственность за реформы

Если подытожить, то ключевая роль в исполнении предложенной экспертами повестки – за украинским парламентом. Именно в его компетенции принятие предусмотренных программой с МВФ законов и отклонение откровенно популистских инициатив, отмена неприкосновенности коррумпированных судей и чиновников, трансформация государственных структур из советских надзирателей в европейские сервис-центры. Не будем забывать, что именно новоизбранный парламент под занавес 2019 года должен сформировать новое правительство Украины. А от того, насколько оно будет реформистским, будет зависеть направление движения страны в ближайшие годы.

Но реальность несколько настораживает. К примеру, предусмотренный программой с МВФ закон о «сплите» лежит в парламенте почти три года. И список застрявших в Раде инициатив только этим законопроектом не ограничивается.

«В ближайшей перспективе необходимо принять законопроект о концессии и законопроект о легкости ведения бизнеса, который мы представили два с половиной года назад. Нужно также определиться с моделью и двигаться вперед по службе финансовых расследований с концентрацией полномочий по расследованию экономических преступлений в одних руках и демилитаризацией этой функции», - прокомментировал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Получается странная ситуация – парламент не поддерживает инициативы правительства, им же сформированного. Забывая о том, что такие действия ставят под сомнение серьезность намерений повысить благосостояние граждан и отказаться от коррупционных схем.

Меж тем, часики тикают. На днях в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings напомнили, что до конца года Украине нужно уплатить по внешним долгам около 3 миллиардов долларов, а в 2020 году – еще 5,5 миллиардов. Как и украинские эксперты, аналитики S&P считают гарантией погашения этих долгов продолжение сотрудничества с МВФ. Чтобы подогнать хвосты по текущей программе, у властей нашей страны остается меньше месяца, иначе выплата очередного транша будет, как минимум, отложена.

Положение украинских властей усугубляется тем, что избиратели нового президента тоже хотят стабильности и справедливости, но платить за это пока не готовы. По результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного накануне второго тура президентских выборов, почти 40% украинцев в первые 100 дней каденции нового главы государства ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги.

С другой стороны, результаты этого же опроса ярко подтверждают готовность электората простить непопулярные шаги, если имидж главы государства не будет омрачен коррупционными скандалами. Более трети украинцев в эти же сто дней ожидают от нового президента законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и самого себя, а также расследований наиболее резонансных коррупционных преступлений.

Президенты в стране меняются, а проблемы в экономике остаются. Люди в очередной раз ждут гения, который наконец объединит страну и направит на путь прогресса и процветания, а не возглавит плотно прижившиеся в обществе кумовство и схематоз. Который будет, как детям, объяснять свой каждый шаг. Ведь по сути за все надо платить: не хочешь коррупции – не давай взятки, хочешь справедливости – не нарушай закон, хочешь достойную пенсию – работай и плати налоги. В противном случае нас снова ждет жестокое разочарование.

Ольга Гордиенко