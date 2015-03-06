Украинские военные смогут обучаться в польских центрах – министр обороны Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом вице-премьер-министр, министр обороны Польши Томаш Семоняк заявил сегодня в эфире польского телеканала TVN24.

"Очень вероятным является вариант, что мы будем их обучать в Польше", - сказал он, отметив, что польская армия имеет лучшую базу, и поэтому обучение украинских военных будет более эффективным.

Семоняк отметил, что решение по этому вопросу должно быть принято в марте, добавив, что оно также будет зависеть от позиции украинской стороны.

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"Как мы говорили ранее, решение должно быть принято в марте. А это (обучение) будет через месяц или два, или позже - это зависит тоже от украинских партнеров", - сказал он.

Министр добавил, что Польша не планирует отправлять своих военных в Украину.