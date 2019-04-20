Волкер о дальнейшей поддержке Украины: США здесь на долго

Волкер заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину в восстановлении ее границ.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"В преддверии воскресных выборов я хотел повторить, что США здесь на долго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены", - написал Волкер.

In advance of Sunday’s election I wanted to reiterate that the U.S. is here for the long haul and we’re here to support a peaceful, strong, democratic, prosperous, secure, Ukraine that sees its borders and territories, including Crimea, fully restored. pic.twitter.com/nVw28XyLyL — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 19 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее Волкер заявил, что традиционно Соединенные Штаты не выражают поддержку никому из кандидатов ни на одних выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов свободы.