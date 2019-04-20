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Волкер о дальнейшей поддержке Украины: США здесь на долго

12:56, 20 апреля 2019
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"В преддверии воскресных выборов я хотел повторить, что США здесь на долго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены", - написал Волкер.

Как сообщал УНИАН, ранее Волкер заявил, что традиционно Соединенные Штаты не выражают поддержку никому из кандидатов ни на одних выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов свободы.

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Теги: #США#Украина#Курт Волкер