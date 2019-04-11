США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США поздравил украинцев с успешным проведением первого тура выборов.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что США желают Украине успехов в проведении второго тура выборов президента Украины, но не поддерживают ни одного из кандидатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в видеообращении к участникам 12-го Киевского форума по вопросам безопасности.

"Эти последние пять лет были для Украины исключительно сложными. Речь идет не только о том, что Россия незаконно аннексировала Крым, не только о войне на Донбассе, но и о политических и экономических вызовах. Это - очень тяжелые времена. Но что вдохновляет - это то, как украинцы ответили на эти вызовы, развивая прочную и объединительную национальную идентичность. Такую идентичность, которая вдохновляет на новые реформы и окончательную интеграцию в евроатлантические структуры. Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину на этом пути", - заявил Волкер.

"Мы поздравляем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью", - добавил он.

По словам спецпредставителя США, традиционно Соединенные Штаты не выражают поддержку никому из кандидатов ни на одних выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов. "Мы твердо поддерживаем Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства, которое несет защиту для украинского народа", - подчеркнул Волкер.