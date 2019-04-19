В МВД отреагировали на предупреждение об угрозе теракта во время дебатов на "Олимпийском"

По словам советника МВД, за пять лет в Украине научились защищаться от террористических угроз.

Правоохранители будут проверять личные вещи и документы всех посетителей НСК "Олимпийский", которые придут на дебаты Зеленского и Порошенко, ради обеспечения безопасности граждан.

Об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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"Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещи, которые могут вызвать потенциальную опасность. Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашение или билеты. Также, согласно договоренностям между штабами обоих кандидатов, на мероприятии запрещается использование любой символики, кроме государственных флагов. При этом проносить их только в виде полотнищ, поэтому обращаем особое внимание и на это", - подчеркнул Крищенко.

Также советник главы МВД Иван Варченко в комментарии "Обезревателю" заявил, что в министерстве не разделяют панических настроений относительно возможных терактов во время дебатов. Варченко призвал граждан воздержаться от распространения подобных заявлений.

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"Мы понимаем, что уже пять лет Украина находится в состоянии повышенной террористической угрозы из-за агрессии РФ. К сожалению, мы имеем факты реализации таких террористических угроз, в результате которых погибли наши граждане. Но вместе с тем мы понимаем, что задача террориста и террористической державы, такой как Россия, – сформировать в Украине чувство страха, неуверенности и беспомощности. Поэтому не нужно давать террористу понять, что нам страшно, что мы не уверены и не способны обеспечить безопасность", – считает Варченко.

По словам советника, Украина в течение пяти лет училась, как защищаться от подобных угроз. В стране уже проходили массовые мероприятия, которые могли бы заинтересовать террористов, но удалось обеспечить порядок и защиту.

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Напомним, 18 апреля в эфире ток-шоу "Право на власть" журналист Дмитрий Гордон призвал Владимира Зеленского отказаться от дебатов на "Олимпийском" из-за угрозы теракта на стадионе.

"Я хочу к вам обратиться с призывом отказаться от дебатов с Порошенко. Они ничего не дадут нации. Кто уже решил голосовать за Порошенко или за вас, так и сделают. Стране эти дебаты не нужны", – сказал журналист.

В ответ Зеленский заявил, что не откажется от дебатов и не даст повода называть себя трусом.

"Я не могу отступать. Каждый день команда президента меняла нам условия, чтобы я отказался от дебатов. Они хотели построить свою стратегию на том, что я трус. Я кто угодно, но не трус. Я не боюсь того, что может там произойти. Я переживаю только за людей", - сказал Зеленский.