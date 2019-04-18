"Интересное зрелище": Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Песков не знает, будет ли Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины , но сам хотел бы глянуть это "интересное зрелище".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не знает, будет ли президент РФ Владимир Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но сам хотел бы глянуть это "интересное зрелище".

Об этом сообщают "РИА Новости".

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"Насколько я понимаю, это завтра в семь, то есть у нас это будет в восемь (на самом деле московское и киевское время сейчас не отличается, - ред). Не могу сказать, я, честно говоря, сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет Путин смотреть дебаты кандидатов в президенты Украины.

Как сообщал УНИАН, дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский» в 19:00.