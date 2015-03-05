Из-за подозрений в коррупции отстранены служащие Западного управления Госпогранслужбы
От выполнения обязанностей отстранен ряд должностных лиц Западного регионального управления Госпогранслужбы и командования Черновицкого отряда в рамках противодействия коррупции.
Об этом на брифинге сообщил помощник главы Госпогранслужбы Александр Слободян.
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"В рамках усиления работы по противодействию коррупции и злоупотреблениям со стороны персонала в Западном региональном управлении завершила работу группа администрации Госпогранслужбы. В результате проверок информации о возможной причастности нашего персонала к возможным противоправным действиям отстранены от выполнения обязанностей ряд должностных лиц как в командовании Западного регионального управления, так и в командовании Черновицкого отряда", - отметил Александр Слободян.
Также он призвал граждан, которые пересекают границу, в случае наличия информации о противоправных действиях пограничников обращаться на телефон доверия Госпогранслужбы.