Из-за подозрений в коррупции отстранены служащие Западного управления Госпогранслужбы

Об этом на брифинге сообщил помощник главы Госпогранслужбы Александр Слободян.

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"В рамках усиления работы по противодействию коррупции и злоупотреблениям со стороны персонала в Западном региональном управлении завершила работу группа администрации Госпогранслужбы. В результате проверок информации о возможной причастности нашего персонала к возможным противоправным действиям отстранены от выполнения обязанностей ряд должностных лиц как в командовании Западного регионального управления, так и в командовании Черновицкого отряда", - отметил Александр Слободян.

Также он призвал граждан, которые пересекают границу, в случае наличия информации о противоправных действиях пограничников обращаться на телефон доверия Госпогранслужбы.