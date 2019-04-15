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РФ продлила «следствие» по делу украинских военнопленных моряков до конца августа

13:33, 15 апреля 2019
Политика
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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих / фото Роман Цимбалюк, УНИАН

Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Полозов.

«Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца - до конца августа», - сказал Полозов.

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Также он сообщил, что следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных до конца июля.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

Ходатайство российского следствия о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам будет рассмотрено Лефортовским райсудом Москвы 17 апреля.

Суд будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены".

В 9.30 состоятся судебные заседания в отношении: первой четверки - Андрей Драч, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк; второй четверки - Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов; третьей четверки - Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко.

В 14.00 состоятся судебные заседания в отношении: четвертой четверки - Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный; пятой четверки - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук; шестой четверки - Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба.

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Теги: #ФСБ#украинские моряки