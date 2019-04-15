РФ продлила «следствие» по делу украинских военнопленных моряков до конца августа

Также ФСБ ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных до конца июля.

В Российской Федерации так называемое «следствие» по делу украинских военнопленных моряков продлено до конца августа.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Полозов.

«Следствие ФСБ продлило срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков на три месяца - до конца августа», - сказал Полозов.

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Также он сообщил, что следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей в отношении всех военнопленных до конца июля.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

Ходатайство российского следствия о продлении ареста 24 военнопленным украинским морякам будет рассмотрено Лефортовским райсудом Москвы 17 апреля.

Суд будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в "две смены".

В 9.30 состоятся судебные заседания в отношении: первой четверки - Андрей Драч, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк; второй четверки - Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов; третьей четверки - Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко.

В 14.00 состоятся судебные заседания в отношении: четвертой четверки - Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный; пятой четверки - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук; шестой четверки - Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба.