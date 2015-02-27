От нынешних реформ выиграет следующее правительство – премьер
19:44, 27 февраля 2015Политика
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Яценюк отметил, что после его премьерства шансы на удержание политического рейтинга очень низки.
REUTERS
Проводимые действующим правительством реформы станут выигрышными только для следующего правительства и следующего премьер-министра.
Об этом заявил в интервью ключевым телеканалам страны премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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«Выиграет от реформ следующее правительство и следующий премьер. После моего премьерства шансы на удержание политического рейтинга очень низки, если не равны нулю. Но это мой сознательный выбор и я понимаю последствия для страны. Другого пути нет», - сказал глава правительства.
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