Защита Савченко хочет обжаловать в Мосгорсуде ее недопуск на заседания ПАСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявили ее адвокаты, комментируя сегодняшнее решение Басманного суда Москвы, который отказался удовлетворить соответвующую жалобу защиты.

"Мы будем обжаловать это решение в Московском городском суде", - сказал адвокат Николай Полозов.

По его словам, суд и следствие взяли на себя полномочия МИД РФ, который может определить, обладает ли Савченко дипломатическим иммунитетом как народный депутат Украины и делегат ПАСЕ.

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Полозов отметил, что в ходе суда защита неоднократно поднимала вопрос о том, интересовалось ли следствие у МИДа РФ, есть ли у Савченко иммунитет.

"Выяснилось, что следствие даже не направляло запросы в МИД. Выяснить процессуальный статус обвиняемой - это целиком и полностью задача следствия, но оно с этой задачей не справляется", - сказал Полозов.

В свою очередь адвокат Илья Новиков заявил, что сегодня впервые в российской истории российский суд отказался признать международный дипломатический иммунитет. "Такого еще не было, и с учетом того, в международном праве действует принцип взаимности, я полагаю что с сегодняшнего дня российские дипломаты в странах-членах Совета Европы уже не могут чувствовать себя в полной безопасности на основании этого прецедента", - сказал он.

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"До сегодня отказ признания Савченко лицом с иммунитетом был самодеятельностью в лице Следственного комитета. Сегодня российский Басманный суд, подтвердив именем РФ правильность этого решения, перенес ответственность и на судебную систему, и на Россию в целом как государство", - подчеркнул Новиков.

Как заметил адвокат Марк Фейгин, Савченко имеет иммунитет, который приравнивается к дипломатическому, и она имеет право участвовать в заседаниях парламентского органа Совета Европы, это обязательное условие.

"Я хочу напомнить: буквально несколько дней назад ровно в такой же ситуации депутат Алексей Гончаренко и тоже делегат ПАСЕ был отпущен, я был его адвокатом, был отпущен из отделения ОВД "Китай-город". В дальнейшем административный материал, который был составлен, был полностью дезавуирован, и он не подлежал никакой административной отвественности в России ровно на основании того, что он пользуется таким же, как и Савченко, иммунитетом. Это ее коллега, она такая же делегат ПАСЕ, как и он. В одном случае иммунитет действует, в другом случае суд прикрывает и берет на себя ответственность за незаконные действия следствия", - подчеркнул Фейгин.