"Некорректно и незаконно": в МВД прокомментировали скандальный ролик с Зеленским и грузовиком

Член коллегии МВД напомнил о существовании в экспертизе такого понятия, как призыв к убийству.

Следствие и прокуратура дадут правовую оценку предвыборному видеоролику, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбил "Камаз".

Об этом сообщил член коллегии МВД, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, передает «Обозреватель». Он также прокомментировал требование первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко открыть уголовное производство против создателей "Слуги народа".

"Ирина Геращенко пытается в своем заявлении привлечь к ответственности авторов сценария и актеров фильма, который является художественным вымыслом. Есть сотни фильмов в Америке и Европе, где показываются нападения и расстрелы парламентов, президентов, увлечения и тому подобное. Ролик с Владимиром Зеленским, где он идет по улице с людьми – это попытка призвать к убийству вполне реального человека. Это уже не художественный вымысел", – отметил советник главы МВД.

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"Видимо, Геращенко мало смотрит голливудских боевиков, в которых регулярно то захватывают самолет с президентом, то взрывают Капитолий и тому подобное. А вот рисовать в роликах и запускать на официальном канале президентского штаба, как вполне реальный человек Владимир Зеленский, кандидат в президенты, сносится фурой, кстати, российского производства "Камазом", я считаю, это некорректно, незаконно и неправильно", – добавил Геращенко.

По его словам, команда Зеленского обратилась в полицию с аналогичным требованием – разобраться, "кто таким образом пытается покончить с ним".

"Следователи и прокуроры должны дать правовую оценку и заявлению команды Зеленского о недопустимости подобного рода призывов к убийству, и заявлению Геращенко. Киберполиция МВД будет устанавливать, кто конкретно распространял эти ролики, это был штаб Порошенко, кто кому давал указания", – заявил советник главы МВД.

"Есть такое понятие в экспертизе, как призыв к убийству. Если кто-то постоянно говорит, что кого-то надо сбить, убить и тому подобное, то находится какой-то неадекватный человек, который это делает. Есть статья в Уголовном кодексе – призыв к убийству-провокация к убийству", – пояснил он.

Также Геращенко прокомментировал кадры из сериала "Слуга народа", на которых герой Зеленского произносит речь на похоронах предыдущего главы государства.

"А кто сказал, что там Петр Порошенко в гробу? Это Ирине Геращенко показалось. А вот в ролике, где Владимира Зеленского сбивает "Камаз" – это реальность", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского. В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.