Замглавы АП генерал-лейтенант Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку

Стало известно о серьезных разногласиях замглавы АП генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка с президентом Петром Порошенко, которые вылились в рапорт об отставке.

В распоряжение редакции попало заявление генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором объясняются вынужденные причины подачи в феврале этого года рапорта об отставке.

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Информацию о поданном заявлении генерал-лейтенанта Кондратюка корреспонденту УНИАН подтвердил глава Администрации Президента Игорь Райнин.

«Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны. Он также считает, что только он лично обеспечил дипломатическую поддержку. Это далеко не так. Это оскорбительно слышать не только для меня, но и для тысяч военных, которые сохраняют мир, а также для десятков и сотен дипломатов, которые служат на благо Украины», - говорится в комментарии УНИАН генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

По оценкам Кондратюка успех дальнейшего противостояния Украины с Россией во многом уже зависит, не столько от личного опыта будущего президента, сколько от его честности и искреннего желания продолжить эту борьбу за независимость и готовности проводить необходимые важные реформы.

«Ключевым фактором успеха президента в сегодняшней ситуации должны стать его кадровая политика в назначении профессионалов и его доверие в делегировании им полномочий», - добавил он.

«Один в поле не воин, даже если он президент» - сказал Кондратюк.

Справка: Валерий Витальевич Кондратюк – кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. В 1991 году Кондратюк закончил Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В.Фрунзе, в 1996 году военно-дипломатическую академию МО Украины, киевский институт иностранных языков, академию Службы Безопасности Украины. Прошел путь от офицера до руководителя спецслужб.

Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ.

В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

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