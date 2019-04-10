Порошенко официально уволил Степанова с должности главы Одесской ОГА

Исполнение обязанностей главы Одесской ОГА временно возлагается на Сергея Паращенко.

Президент Украины Порошенко уволил Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации

Соответствующий указ №119/2019 от 10 апреля размещен на сайте главы государства.

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"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Кроме того, указом №120/2019 от 10 апреля временно исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА возлагается на первого заместителя Сергея Паращенко.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Кабинет министров Украины принял решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова.

Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил его первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА.

В свою очередь Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА, назвав незаконным указ Порошенко об отстранении. В частности, как отметил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабмина. При этом Степанов подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию.

Справка УНИАН. Степанов был назначен на должность председателя ОГА в январе 2017 года, он сменил на этом посту Михеила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина».