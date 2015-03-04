Закон о дерегуляции бизнеса заработает в апреле – министр

Это станет возможным благодаря вступлению в силу дерегуляционной реформы, заявил в эфире «5 канала» во вторник вечером Министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Что касается админуслуг, то сегодня мы презентовали экспертному сообществу инициативу, которая должна заработать буквально в апреле. Мы действовали по принципу гильотины относительно множества лицензий и разрешительных документов, которые нужны были бизнесу, но никак не влияли на его реальную работу», - пояснил глава Минюста.

В частности, по его словам, в закон были включены инициативы относительно выдачи всех справок в электронной форме. «На протяжении года только Министерство юстиции выдает около 1,5 млн. разного рода справок. Была норма, что эти справки необходимо получать обязательно в письменной форме, с печатью, подписью регистратора. Это означало, что надо идти в очередь. Наша инициатива предусматривает, чтобы перевести эти справки в электронную форму», - уточнил Петренко.

Министр подчеркнул, что реформа админуслуг позволит Украине существенно улучшить свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который составляет Всемирный банк. В частности, в категориях «Регистрация предприятий» и «Регистрация собственности».

Петренко выразил надежду на то, что президент Украины Петр Порошенко подпишет этот закон, после чего документ вступит в апреле в силу. «Реформу ощутят сотни тысяч предпринимателей, которые попросту перестанут ходить в регистрационную службу за лишними документами», - резюмировал глава Минюста.

Как известно, 12 февраля Верховная Рада внесла изменения в законодательство по упрощению условий ведения бизнеса (дерегуляции). Проект закона №1580 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса» предполагает, в стране должны быть ликвидированы разрешительные центры, их функции будут выполнять центры предоставления админуслуг. Также в документе речь идет о сокращении сроков предоставления админуслуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.