Порошенко после завершения каденции могут вызвать на допрос по резонансным коррупционным делам - Аваков

Глава МВД заявил, что вызов на допрос является нормальной практикой. "Виноват - ответит, не виноват - будет все спокойно", - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что действующего главу государства Петра Порошенко компетентные органы могут вызвать на допрос после завершения каденции его президентства относительно коррупционных дел, о которых пишут СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

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В частности, у него спросили о том, что президент на время исполнения своих полномочий пользуется правом неприкосновенности, но будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента к коррупционным правонарушениям, о которых пишут СМИ.

Глава МВД выразил мнение, что это риторический вопрос, ведь рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы ответить на этот вопрос.

"Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", - подчеркнул Аваков.

"Я регулярно хожу на допросы, Арсений Яценюк (лидер партии "Народный фронт", бывший премьер-министр) регулярно ходит на допросы. Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году. Виноват - ответит, не виноват - будет все спокойно", - заявил Аваков.

Еще одно резонансное дело касается украинского бизнесмена Сергея Курченко.

28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель директора Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.