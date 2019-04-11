В Раде начат сбор подписей под законопроектом о президенте Украины

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид подчеркнула необходимость исправить ситуацию, поскольку в Украине нет нормального баланса власти, баланса сдерживания и противовесов.

В парламенте начат сбор подписей под законопроектом о президенте Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид сообщила с трибуны парламента.

Она отметила, что в сессионном зале сегодня мало народных депутатов не только из-за рассмотрения поправок к законопроекту о функционировании украинского языка, но и потому, что сегодня объявлены результаты социологических опросов относительно рейтингов кандидатов на пост президента.

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Сыроид отметила, что ранее парламент внес поправки в 72 закона, которыми превышены полномочия президента. По ее словам, это касается не только нынешнего президента, который перенял на себя функции парламента, но и предыдущих руководителей.

Сыроид подчеркнула необходимость принятия закона, который урегулирует эту ситуацию.

"В Украине нет нормального баланса власти, нет нормального баланса сдерживания и противовесов", - отметила Сыроид.

"Мы начинаем сбор подписей под проектом закона о президенте Украины, который не написан под кого-то или против кого-то. Он написан для того, чтобы развивать Украинское государство, и для того, чтобы защитить свободу каждого украинца от произвола одного человека, который однажды займет должность президента", - заявила она.

Комментируя выступление Сыроид, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что "надо поддержать украинский парламент", он должен иметь полномочия для противовесов.